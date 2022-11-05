"الهنود الحمر إيه علاقتهم بالهالوين" نجلاء بدر تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها وظهرت مرتدية أزياء تشبه أزياء بالهنود "الحمر"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة نجلاء بدر على الصور: "التغير حلو برده"، وأضافت الفنانة غادة عادل تعليقا: "حلو قوي"، وعلق أحد المتابعين: "الهنود الحمر إيه علاقتهم بالهالوين".

جدير بالذكر أن الفنانة نجلاء بدر شاركت في مسلسل "بابلو"، الذي عُرض رمضان الماضي، من تأليف حسان دهشان، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، بطولة حسن الرداد وسوسن بدر ومصطفى فهمي ومحمد جمعة وسلوى عثمان ورشوان توفيق وصلاح عبدالله.

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