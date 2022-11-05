عمرو أديب يكشف كواليس مكالمته مع شيرين عبد الوهاب وحقيقة صورتها مع حسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكد الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب بصحية جيدة.

وقال "أديب" إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تبلغ جمهورها أن الصورة المتداولة مع حسام حبيب في السيارة لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن سيدة قوية وقادرة على تخطى كل الأحداث التي مرت بها.

وأوضح، أنها كانت تضحك في المكالمة الهاتفية التي جمعته بها وتشعر بالامتنان والتقدير لكل من ساندوها في أزمتها.

وكتب " ياسر قنطوش" محامي شيرين عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبدالوهاب بالسلاة من المستشفى وهي بصحة جيدة، وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزماتها".

وكشف ياسر قنطوش عن مفاجأة، قائلا: "ستتحدث شيرين في فيديو خلال ساعات".

وكان نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، قد كشف في بيان عن مكالمة جمعته بالفنانة شيرين عبدالوهاب عقب خروجها من المستشفى يوم الخميس، وامتدت المكالمة لأكثر من نصف ساعة.

وأكد الفنان مصطفى كامل أن شيرين عبدالوهاب عادت لمنزلها وهي بصحة جيدة، وستعود قريبا لجمهورها بعدما استعادت كامل لياقتها وصحتها.