شيرين رضا تنشر مقطع فيديو من كواليس العرض الأول لفيلم "تحت تهديد السلاح" والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من حضورها للعرض الأول لفيلم "تحت تهديد السلاح" في الرياض، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة شيرين رضا على مقطع الفيديو: "من العرض الأول لفيلم تحت تهديد السلاح في الرياض"، وأضافت الفنانة فيفي عبده تعليقا برمز "قلوب حمراء"، وعلق أحد المتابعين: "قمر ما شاء الله".

الفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن، إذ يبحث بطل الفيلم عن حبيبته السابقة للزوج منها، ولكن تحدث عدة مفاجآت خلال الاحداث تغير حياته.

فيلم "تحت تهديد السلاح" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي، وبطولة النجوم: حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن وغيرهم.