مقطع فيديو لابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب يثير قلق الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "تيك توك" ظهرت فيه ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب وكأنها مصابة بكدمة في عينها، وهي تردد كلمات إحدى الأغاني الأجنبية.

وتساءل أحد متابعي ابنة الفنانة شيرين: "هل ده بجد ولا ميكب عشان الهالوين؟"، وكتب متابع آخر: "هي أكيد بتوصل رسالة إن مامتها عاملة إزاي دلوقتي؟".

وتبين أن مقطع الفيديو تم نشره منذ 4 أيام، ولكن اعيد تداوله من جديد.

يذكر أن "هنا" ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب شاركت مقطع فيديو رفقة والدها الملحن محمد مصطفى، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الفيديوهات "تيك توك".

وعلق الجمهور على مقطع الفيديو "إن شاء الله يرجعوا لبعض"، وعلق آخر: "ربنا يحفظكم لبعض".

وعلى الجانب الآخر، قال المحامي ياسر قنطوش، في تصريحات لمصراوي، إن شيرين عبدالوهاب غادرت المستشفى يوم الخميس، وحالتها الصحية جيدة.

وكتب "قنطوش" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبدالوهاب بالسلاة من المستشفى وهي بصحة جيدة، وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزماتها".

وكشف ياسر قنطوش عن مفاجأة، قائلا: "ستتحدث شيرين في فيديو خلال ساعات".

وكان نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، قد كشف في بيان عن مكالمة جمعته بالفنانة شيرين عبدالوهاب عقب خروجها من المستشفى يوم الخميس، وامتدت المكالمة لأكثر من نصف ساعة.

وأكد الفنان مصطفى كامل أن شيرين عبدالوهاب عادت لمنزلها وهي بصحة جيدة، وستعود قريبا لجمهورها بعدما استعادت كامل لياقتها وصحتها.

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