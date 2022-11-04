شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان: فى رمضان مش بحب أغنى بـ"خيم رمضانية" وأكتفى بالصلاة والقرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة dmc، اليوم الجمعة، الجزء الثانى من حلقة برنامج أنغام والتي تستضيف فيها النجم بهاء سلطان.

وخلال الحلقة وجهت أنغام سؤالا إلى بهاء سلطان حول طقوسه فى رمضان، وأجاب: "مش بنزل خيم رمضانية.. بقعد أصلى وأقرأ القرآن، وأقضى رمضان وسط أهلى، جربت كدة وطلعت حلوة".

وعن علاقته بتترات المسلسلات الرمضانية حين كان صغيرا، قال: وأنا فى السن ده مكانش فى بالى الغناء، لحد ما أخويا خد باله من موهبتى".

ووجهت أنغام التحية لأخيه لاكتشافه موهبة بهاء سلطان لتخرج إلى النور، وقالت: "أنا عايزة أشكر أخوك.. ده عمل معروف فيك وفينا".

وفوجئت المطربة أنغام بترشيح المطرب بهاء سلطان لها لأداء أغنية اسمها "ميدالية مفاتيح"، بتوقيع الملحن عزيز الشافعي.

وقال بهاء سلطان إنه استمع مؤخرًا لأغنية من ألحان عزيز الشافعي، وقال إنها مناسبة تمامًا لأنغام، وبدورها قالت إنها سوف تتواصل مع الشافعي بعد الحلقة للاستماع إلى العمل الجديد الذي عرفت تفاصيله لأول مرة على الهواء.