شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان: أنا زملكاوى.. ولعبت كرة القدم فى أشبال الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة dmc، اليوم الجمعة، الجزء الثانى من حلقة برنامج أنغام والتي تستضيف فيها النجم بهاء سلطان.

وخلال الحلقة أفصح بهاء سلطان عن ميوله الكروية، معلنا أنا من مشجعى نادى الزمالك، بينما أعلنت أنغام انتماءها للنادى الأهلى.

وقال بهاء سلطان: "أنا زملكاوى ورغم كدة لعبت كورة القدم فى أشبال الأهلى، لكن أكمل لعب رياضة كرة القدم". وأضاف: "لعبت فى الأهلى ومطلعتش أهلاوى ، وبقالى سنين ملعبش كورة".

وعن أجواء تسجيله للأغنيات: "مش بذاكر الأغنية كتير، مرة ولا مرتين وأروح أسجل على طول ، وبيتعبوا معايا في الاستوديو عشان مش بحفظ الأغانى".