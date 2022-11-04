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أنغام لـ بهاء سلطان: أنا غيرانة منك بسبب أغنية "أنا غلطان"

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القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة dmc، اليوم الجمعة، الجزء الثاني من حلقة برنامج أنغام والتي تستضيف فيها النجم بهاء سلطان.

وخلال الحلقة عبرت أنغام عن إعجابها بأغنية "أنا غلطان" للنجم بهاء سلطان، وقالت: "أنا كلمت عزيز الشافعى قولت له أنا غيرانة من بهاء سلطان بسبب أغنية أنا غلطان"، ليرد: "الأغنية عمرها 10 سنوات، وأنا حظى حلو مع عزيز الشافعي".

وأضاف بهاء سلطان: "اشتغلت مع عزيز الشافعى على أغنية "ميدالية مفاتيح"، وسمعتها قلت له الأغنية دي تغنيها أنغام، لأن الأغنية فيها شخصيتك".

وسألته أنغام هل موهوب فى التلحين، ورد بهاء سلطان: "عمرى ما جربت ألحن، معنديش الملكة دى".

وتابع بهاء سلطان: أنا بحب أركز فى شغلى بس، ودايمًا بطلب من ربنا يديمها عليا نعمة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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