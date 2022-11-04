شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام لـ بهاء سلطان: أنا غيرانة منك بسبب أغنية "أنا غلطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة dmc، اليوم الجمعة، الجزء الثاني من حلقة برنامج أنغام والتي تستضيف فيها النجم بهاء سلطان.

وخلال الحلقة عبرت أنغام عن إعجابها بأغنية "أنا غلطان" للنجم بهاء سلطان، وقالت: "أنا كلمت عزيز الشافعى قولت له أنا غيرانة من بهاء سلطان بسبب أغنية أنا غلطان"، ليرد: "الأغنية عمرها 10 سنوات، وأنا حظى حلو مع عزيز الشافعي".

وأضاف بهاء سلطان: "اشتغلت مع عزيز الشافعى على أغنية "ميدالية مفاتيح"، وسمعتها قلت له الأغنية دي تغنيها أنغام، لأن الأغنية فيها شخصيتك".

وسألته أنغام هل موهوب فى التلحين، ورد بهاء سلطان: "عمرى ما جربت ألحن، معنديش الملكة دى".

وتابع بهاء سلطان: أنا بحب أركز فى شغلى بس، ودايمًا بطلب من ربنا يديمها عليا نعمة".