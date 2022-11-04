شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الفيلم المصرى "دخل الربيع يضحك" يفوز فى مسابقة "تكميل" بمهرجان قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ33 اليوم الجمعة حفل توزيع الجوائز للمسابقة الموازية "تكميل" في قسم "أيام قرطاج للصناعة السينمائية".

ونال جائزة المنظمة الدولية للفرنكفونية وقيمتها (10 آلاف يورو) مشروع الفيلم الوثائقي الطويل "RESSAC, une histoire touarègue" لانتجريست الأنصري من (موريتانيا).

فيما ذهبت جائزة المعهد الفرنسي وقيمتها (7 آلاف يورو) لمشروع الفيلم الروائي الطويل "La vie est un chemin de fer" لكيفن مافاكالا وإسحاق ساهاني وماناسي كاشالا وتوسمي كيلو (جمهورية الكونجو الديمقراطية).

أما جائزة الجامعة المركزية وقيمتها (20 ألف دينار تونسي) فذهبت لمشروع الفيلم الروائي الطويل دخل الربيع يضحك لنهى عادل (مصر) .

فيما ذهبت جائزتان للمركز الوطني للسينما والصورة (20 ألف دينار لكل جائزة) لمشروعي فيلمين، الروائي الطويل صيف في بجعد لعمر ملدويرة (المغرب) والوثائقي الطويل شعراء ليسوا ككل الشعراء لإيناس بن عثمان (تونس).

ونال جائزة المنظمة الدولية للفرنكفونية والاتحاد الأوروبي و"ACP" (5 آلاف يورو) لمشروع الفيلم الوثائقي الطويل " Defying Ashes" لـكارنجا ناج أندو (كينيا) .

بينما ذهبت جائزة معهد جوته وقيمتها (3 آلاف يورو) للفيلم الوثائقي الطويل وجهي ربي السمح لمحمد بن رمضان ومروان المدب (تونس).

وشهد المهرجان توزيع جائزة لجنة الإتحاد العام التونسي للشغل وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل لأكرم منصر عن، فيلم "عقرب مجنونة" (تونس).

فيما نال جائزة لجنة الإتحاد الدولي للصحافة السينمائية فيبريسي"اميل شيفجي" عن فيلمه الروائي الطويل " الثوار" (تنزانيا) و جائزة لجنة الجامعة الإفريقية للنقد السينمائي فذهبت إلى أنيس جاد عن فيلمه الروائي الطويل "الحياة ما بعد" ( الجزائر).