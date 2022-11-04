شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى من أكتوبر للمنيل من أجل فيلمها الجديد "رمسيس باريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة اللبنانية هيفاء وهبى عددًا من مشاهد فيلمها الجديد "رمسيس باريس" اليوم الجمعة في منطقة المنيل، وبعد بعد استئنافها العمل يوم الثلاثاء الماضى في أكتوبر ما بين ديكور شركة وحارة في منطقة الحزام الأخضر، وتعمل هيفاء حاليًا على الانتهاء من المشاهد الأخيرة قبل انشغالها بارتباطاتها الفنية المقرر التفرغ لها خلال الأسابيع المقبلة.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلم.



هيفاء وهبى

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون

ويعرض لهيفاء وهبى حالياً في السينمات فيلم "أشباح أوروبا" الذى تعود به إلى السينما بعد غياب سنوات، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوى، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أروى جودة، عباس أبو الحسن، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، والفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.