شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان: مراتى بتفهم فى الغناء وباخد رأيها فى حاجات كتير وبتطلع صح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة dmc، اليوم الجمعة، الجزء الثانى من حلقة برنامج أنغام والتي تستضيف فيها النجم بهاء سلطان.

وخلال الحلقة وجهت أنغام سؤالا لبهاء سلطان: مراتك بتحب الغناء؟ ورد بهاء: مراتى بتسمع أغانى كتير وودنها حلوة وبتفهم فى الغناء.. باخد رأيها في حاجات كتير وبتطلع صح.. هى فرقت معايا كتير".

وأضاف: مراتى دايما تقولى اسمع حاجات مختلفة عشان تغير من أدائك.. وبالمناسبة هي كانت بتدرس في المعهد العالى للفنون المسرحية لكن مكملتش".

كما سألته أنغام: من أول من اكتشف موهبتك في البيت؟ ليرد: أبويا كان قارئ للقرآن وفاهم فى الأصوات وأمى كانت فى حالها.. لكن أخويا كان سميّع وبيحب الغناء هو اللى خد باله من موهبتى".

وأضاف: "أمى وأبويا حضرا شوية نجاحاتي لغاية ألبوم "ومالنا" قبل أن يودعا الدنيا.. كنت أقعد في أوضتى وبغنى للشيخ سيد النقشبندى وأحاكي الشيخ محمد رفعت ومحمد صديق المنشاوى".