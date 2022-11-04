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بهاء سلطان: مراتى بتفهم فى الغناء وباخد رأيها فى حاجات كتير وبتطلع صح

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القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة dmc، اليوم الجمعة، الجزء الثانى من حلقة برنامج أنغام والتي تستضيف فيها النجم بهاء سلطان.

وخلال الحلقة وجهت أنغام سؤالا لبهاء سلطان: مراتك بتحب الغناء؟ ورد بهاء: مراتى بتسمع أغانى كتير وودنها حلوة وبتفهم فى الغناء.. باخد رأيها في حاجات كتير وبتطلع صح.. هى فرقت معايا كتير".

وأضاف: مراتى دايما تقولى اسمع حاجات مختلفة عشان تغير من أدائك.. وبالمناسبة هي كانت بتدرس في المعهد العالى للفنون المسرحية لكن مكملتش".

كما سألته أنغام: من أول من اكتشف موهبتك في البيت؟ ليرد: أبويا كان قارئ للقرآن وفاهم فى الأصوات وأمى كانت فى حالها.. لكن أخويا كان سميّع وبيحب الغناء هو اللى خد باله من موهبتى".

وأضاف: "أمى وأبويا حضرا شوية نجاحاتي لغاية ألبوم "ومالنا" قبل أن يودعا الدنيا.. كنت أقعد في أوضتى وبغنى للشيخ سيد النقشبندى وأحاكي الشيخ محمد رفعت ومحمد صديق المنشاوى".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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