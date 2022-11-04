شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تروج لأحدث أغانيها وتعلق: من بلدى بصبح على الغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة لطيفة لأحدث أغانيها تحمل إسم "من بلدي بصبح على الغالي"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الفنانة لطيفة مقطع فيديو من أغنيتها الجديدة "من بلدي بصبح على الغالي"، وعلقت على الفيديو قائلةً:"من بلدي بصبح على الغالي.. اللي مايعرفش إني بقالي اكتر من شهر باجيب سيرته مع صورته عشان يرتاح بالي، لطيفة من بلدي .

وأعربت الفنانة لطيفة التونسية عن حبها لمصر، قائلة: "كل اللي بعمله لمصر واجب عليّ ومصر منحتني الكثير جدا جدا جدا، وبعمل ما أفعله من قلبي، وأنا مبهورة وسعيدة وفرحانة وأقول لكل مصري افتخر ببلدك وما يحدث بها، وأنا عايشة في مصر من 30 سنة واللي بشوفه هذه الأيام لم أره من قبل، لما بغيب أسبوعين عن مصر وأرجع أجد تغييرات كثيرة مثل المحاور والكباري والمونوريل كلها حاجات تفرح، وتحيا مصر جدا".

وتابعت خلال حلولها ضيفة في برنامج "أجمد 7" مع جيهان عبدالله المذاع على "نجوم إف إم"، أنها سعيدة بحصولها على جائزة "الموريكس دور"، موجهة الشكر لجمهورها: "أشكر الجمهور سندي الحقيقي واللي دائما يساندوني ويصوتوا لي، والألبوم الأخير نال إعجاب الناس كلها وحصلت بسببه على العديد من الجوائز.

وعن الميني ألبوم الأخير، أوضحت: "تقديمي (ميني ألبوم) كانت فكرة جديدة عليّ لأن صناعة الموسيقى في العالم العربي تغيرت والعالم كله أيضا، وأنا أفضل الميني ألبوم عن عمل سينجل، رغم أن جمهوري بيحب مني تقديم ألبوم كامل، ولكن مع الشركة المنتجة اتفقنا إننا في الصيف نقدم 5 أغانِ في هذا الموسم، والأغنية السادسة كانت (من بلدي) وهي طربية وفيها هدف وموضوع، وأحببت أجرب فكرة الميني ألبوم ووجدتها ناجحة وأفكر في السير على هذا المنوال الفترة المقبلة عشان كل أغنية تأخذ حقها".

واستكملت حديثها: "أفضل جائزة إن الناس تردد أغنيتك، ولكن لما تأتِ لك جائزة لها مصداقية مثل (الموريكس دور) فأكيد بتفرحي لأن الجمهور يصوت لك، ومعنديش أغلى من أمي أهدي لها الجائزة، والجمهور الذي طلب مني أصور أغنية ملحوقة عملت هذا بالفعل صورتها وسترونها قريبا".