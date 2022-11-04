"بعد خضوعها لجراحة".. نهال عنبر تكشف تطورات الصحية للفنانة مديحة حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكدت الفنانة نهال عنبر، مسئول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، أن الحالة الصحية للفنانة مديحة حمدي جيدة.

وقالت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "النقابة على تواصل مع الفنانة مديحة حمدي بداية من دخولها المستشفى، وأجريت لها كل الترتيبات اللازمة لعلاجها وإجراء عملية المرارة".

يذكر أن الفنانة مديحة حمدي أكدت أنها ستشارك في شهر رمضان المقبل بأمسية دينية،لافتة إلى أنها طوال الوقت تتواجد بهذه الأمسيات، لأن الأعمال الدرامية لا زالت تهتم بأدوار الولد والفتاة والحب ولا تعطي مساحة لأدوار أخرى، حسبما قالت أثناء استضافتها ببرنامج "الستات" على قناة "النهار".

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