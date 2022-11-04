بشرى تنشر برومو أحدث أغانيها "396" من ألبوم "حتة تالتة" والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة بشرى جمهورها ومتابعيها برومو أحدث أغانيها "396" من ألبوم "حتة تالتة"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة بشرى على التيزر: "برومو 369، الأغنية قريبا"، وأضافت الفنانة جمانة مراد تعليقا برمز "قلب أحمر"، وعلقت الفنانة آيتن عامر برمز "شمس متوهجة"، كما علقت الفنانة مي سليم: "ألف ألف مبروك".

وفي سياق آخر يعرض حاليا لبشرى فيلم "معالي ماما" على منصة "Netflix" للمرة الأولى بعد عرضه في السينمات.

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول سيدة تتمتع بمنصب كبير في عملها ولكنها في نفس الوقت أم ولديها مسئوليات كبيرة تجاه أولادها، إذ تبدأ الأم رحلة من المعاناة الكوميدية في ظل التزامها بواجبات عملها ومنزلها وما ينتج عن ذلك من مواقف كوميدية.

العمل من بطولة بشرى، محمود الليثي، نور قدري، محمد علي رزق، شيماء سيف، سامي مغاوري، نور إيهاب، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، إيمان السيد، كريم مغاوري، حسام داغر، إسماعيل شرف، وشريف باهر، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور.