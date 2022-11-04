لأول مرة .. ابنة شيرين عبد الوهاب تنشر مقطع فيديو مع والدها محمد مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

شاركت "هنا" ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو رفقة والدها الملحن محمد مصطفى، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الفيديوهات "تيك توك".

وعلق الجمهور على مقطع الفيديو "إن شاء الله يرجعوا لبعض"، وعلق آخر: "ربنا يحفظكم لبعض".

يذكر أن المحامي ياسر قنطوش، قال لمصراوي، إن شيرين عبدالوهاب غادرت المستشفى يوم الخميس، وحالتها الصحية جيدة.

وكتب "قنطوش" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى وهي بصحة جيدة، وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزماتها".

وكشف ياسر قنطوش عن مفاجأة، قائلا: "ستتحدث شيرين في فيديو خلال ساعات".

وكان نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، قد كشف في بيان عن مكالمة جمعته بالفنانة شيرين عبدالوهاب عقب خروجها من المستشفى يوم الخميس، وامتدت المكالمة لأكثر من نصف ساعة.

وأكد الفنان مصطفى كامل أن شيرين عبدالوهاب عادت لمنزلها وهي بصحة جيدة، وستعود قريبا لجمهورها بعدما استعادت كامل لياقتها وصحتها.