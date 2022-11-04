شكرا لقرائتكم خبر عن شاطرين فى العقارات.. كايلى جينر وترافيس يعرضان منزلهما للبيع مقابل 21.9 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن كايلي جينر وترافيس سكوت لا ينشغلان بأعمالهما فحسب على السوشيال ميديا، ولكن ينشغلان بما هو أكبر ومربح بالنسبة لهما في الواقع أكثر علي صعيد العقارات، مثلما ذكر تقرير لموقع الديلي ميل أكد فيه أن الثنائى عرضا قصرهما الفاخر المكون من سبع غرف نوم في بيفرلي هيلز مقابل 21.9 مليون دولار.



قصر كايلى جينر

وهو ما يبدو صفقة مربحة للغاية حالة حدوثها، لأنهما اشتراه منذ أربع سنوات فقط مقابل 13.45 مليون دولار، وبالتالي فإن حجم الزيادة للقصر الذى يضم 10 حمامات وغرفة نوم رئيسية مذهلة تبلغ مساحتها 2300 قدم مربع - والذي كان أول منزل اشتروه معًا بعد وقت قصير من الترحيب بابنته ستورمي التي تبلغ حالياً أربعة أعوام.



قصر كايلى وترافيس

كما يضم المنزل أيضًا مسبحًا خلابًا ومسرحًا للأفلام وغرفة بلياردو وصالة رياضية وغرفة للتدليك.

وكانت كايلي جينر فضلت الاستمتاع بوقتها مؤخرًا بصحبة ابنتها "ستورمي" إلى ديزني لاند، من أجل قضاء يوم طويل تمرح فيه بصحبتها، ومعهم 6 مساعدين اصطحبوها مثلما أكد تقرير الديلي ميل محاولين توفير الوقت لها ومساعدتها بين زحام ديزني لاند التي تعتبر قبلة كل محبي الترفيه على مستوي العالم.



صور من قصر كايلى وترافيس

على جانب آخر ظهر المطرب العالمي ترافيس سكوت، صديق نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر، بشكل مختلف في آخر ظهور له عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، حيث ارتدى ملابس رياضية ليتقوم بالترويج لها كعارض أزياء، وسرعان ما حصد المنشور على عدد كبير من التعليقات والإعجابات على المظهر الجديد للمطرب العالمي.