شكرا لقرائتكم خبر عن طرح "مغامرات كوكو" فى موسم نصف العام.. وبيومى فؤاد يتصدر أول الأفيشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع فيلم "مغامرات كوكو" طرحه فى موسم منتصف العام، وبدأوا الترويح للعمل بطرح أول أفيش يتصدره النجم بيومى فؤاد، ويشارك فى بطولة الفيلم خالد الصاوى وشيرين رضا وأوس أوس وإيهاب فهمى ونانسى صلاح وعمرو عبد العزيز وطاهر أبو ليلة وظهور خاص لمنة فضالى، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، قصة وإخراج إسماعيل فاروق.

الفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزى (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذى يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

يذكر أن خالد الصاوى وبيومى فؤاد اجتمعا في شهر رمضان الماضى خلال مسلسل "الاختيار 3" حيث قدم الصاوى شخصية القيادى الاخوانى خيرت الشاطر، وبيومى جسد شخصية القيادى الإخوانى الآخر سعد الكتاتنى، وشارك في بطولة العمل كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد السقا، ياسر جلال وعدد كبير من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.