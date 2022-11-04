شكرا لقرائتكم خبر عن "إحنا كـ بنات "أحدث أغانى مى سليم وتسجلها الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة مى سليم لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "إحنا كـ بنات" الأسبوع المقبل، والأغنية من كلمات محمد مصطفي ملك وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي وإنتاج آلاء لاشين، ومقرر طرحها على يوتيوب ومنصات الأغانى خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليها مباشرة، حيث وضعت مى خطة للتواجد على الساحة الغنائية وتقديم أغانى سينجل بشكل متتالى خلال الفترة المقبلة.

وكانت أخر أغانى مى سليم، "أعلنت الحرب" من كلمات سلمى رشيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع أحمد عبد السلام، فيما آخر البوماتها بعنوان ألبوم "ولا كلمة" الذى طرحته فى عام 2016 ، وضم 10 أغانى هى "ما تخصش غيرى"، "ولا كلمة"، "المجنى عليها"، "بطل تعاكسنى"، "قبول ربانى"، "ابن الأصول"، "حبايبه كتير"، "صورته حبيبتى"، "قسمة ونصيب" و"اطمنت على نفسى".

وفى سياق آخر تواصل مى سليم تصوير دورها في فيلم "التاروت" الذى بدأت مشاهدها فيه الأسبوع الماضى، وتجسد مى خلاله خلال الأحداث شخصية "ريهام" التي تعمل كمقدمة برامج طبخ، وصديقة للثنائي سمية الخشاب ورانيا يوسف منذ الطفولة.

فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في اطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونشوف مدى تأثير الحادثة في حياتهن.

وكان آخر أعمال مى سليم في السينما فيلم "200 جنيه" الذى عرض العام الماضى، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وشارك في بطولته إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، أحمد السعدنى، دينا فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.