شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد محمد حماقي.. تعرف على رأيه فى أغاني المهرجانات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم النجم محمد حماقي بعيد ميلاده الـ 57، فهو واحد من أهم المطربين في مصر والوطن العربي، استطاع في وقت قليل أن يستحوذ على قلوب جمهوره بأدائه وأعماله الفنية فضلاً عن اشتهاره بتقديم اللون الرومانسي في أغانيه.

ورغم أن حماقي قدم لجمهوره العديد من الأغاني الرومانسية والهادئة إلا أنه كان له رأيه الخاص في أغاني المهرجانات التي انتشرت بكثرة الفترة الماضية وسببت جدلا كبيرًا في الأوساط الفنية.

وقال حماقي خلال ندوة سابقة في الخليج 365 إنه ليس من حق أي حد رفض أغاني المهرجانات أو منعها، وبرر ذلك قائلًا: "موضوع المهرجان مش من حق أي حد يرفضه، لأنه نتاج وتفاعل فئة عريضة من المجتمع بتعبر عن نفسها موسيقيًا من خلاله، فرفض هذا الشكل أو الظاهرة الفنية دا رفض للفئة دي من الناس".

كما أشار أنه لا يجب رفض ظاهرة انتشار أغاني المهرجانات، ولكن من الممكن الابتعاد عنها لمن لا تعجبه، مضيفًا: "المهرجانات شكل غنائي في بدايته وأدامه اتجاهين: أما يبقى موضة ويختفي أو يطور نفسه ويبقى شكل غنائي موجود بيتطور مع الوقت، الرفض ثم محاولة المنع دا عبث لأن مافيش حد يقدر يسكت حد بيعبر عن نفسه، والناس دي مينفعش نرفضهم، لكن لو مش عاجبك متسمعوش ولكن متسكتوش".

محمد حماقي من مواليد 4 نوفمبر عام 197، وتخرج من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، بدأ حياته الفنية في عام 1997، عندما قدم أول أغانيه "الحلو يحب الحنية"، في ألبوم غنائي بعنوان "لقاء النجوم 3" والذي شارك فيه الفنان محمد منير والفنان حميد الشاعري والمطربة المعتزلة حنان، ثم توالت بعدها أغانيه السينجل على فترات قبل أن يطل على جمهوره بألبومه الأول عام 2003 بعنوان "خلينا نعيش"، وتبدأ بعدها رحلته في عالم الغناء والشهرة.