شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: شرفت بمشهد الاختيار 1.. ومحظوظ بدورى فى مسلسل الاختيار 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد السقا عن مشهده في مسلسل الاختيار 1، عندما قام بالتحقيق مع أحمد العوضي الذى كان يجسد الإرهابي هشام العشماوي، موضحًا أن مشهده في الاختيار 1، أصابه بالعصبية بمجرد دخوله على الفنان أحمد العوضي، لأنه دخل في الاندماج وكان هشام العشماوي هو الذى أمامه، مؤكدًا أن هذا المشهد ترك أثرًا طيبًا لدى الناس وظلوا يرددون الحديث الذى دار بينه وبين أحمد العوضي، موجهًا الشكر للشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ومن جانبه قال السيناريست هانى سرحان خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ41، فإن مسلسل الاختيار من المسلسلات التى ستظل على مدار الزمن لما يتناوله من حقائق لحياة الضباط المسئولين عن حماية الوطن والشعب، والعمل شرف لكل من شارك به.

ثم عاد الفنان أحمد السقا للحديث عن مسلسل الاختيار 3، متابعًا: استطعت أن اندمج فى العمل للغاية ووضعت تصورًا للشخصية التى قمت بتجسيدها واعتبر نفسى محظوظًا بدورى فى المسلسل، مشيرًا إلى أنه عندما يتحدث كمشاهد فإن العمل خرج بشكل متميز بمشاركة النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال.

وعاد هانى سرحان للحديث قائلاً: استطعنا أن ننقل حياة أبطالنا حتى يعرف الناس ما مرت به مصر، ولننقل الصورة كما هى قمت بمقابلة عدد من الأبطال لننقل الواقع.

وتابع الفنان أحمد السقا، أن مسلسل الاختيار أثر بشكل كبير فى جميع الناس بمختلف أعمارها، حتى الأطفال التى شعرت بالانتماء الشديد للوطن، لدرجة أن كل النشء يرغبون فى أن يصبحوا ضباطًا.

كما أوضح السيناريست هانى سرحان أنه عندما تم عرض عليه كتابة مسلسل الاختيار "اترعبت"، وهذه مسئولية كبيرة للغاية فى نقل الحقائق التى لابد أن يعرفها الناس.

وأوضح الفنان أحمد السقا، أنه على استعداد لعمل أعمال للأطفال مثل سوبر مان ولكن تحتاج كتابة صحيحة وتمويل ضخم، ولكن إذا توفرت تلك العوامل سأكون أول من يجسد تلك الشخصيات.



وحول المشاهد المؤثرة فى حياته مثل مشهد القطار مع الفنانة هند صبرى فى فيلم إبراهيم الأبيض، والمشاهد مع الفنانة منى زكى فى فيلم تيمور وشفيقة، ومشاهد أفلام الجزيرة.

وقال الفنان أحمد السقا، إن هانى سرحان استطاع أن يجمعني مع أحمد عز وكريم عبد العزيز فى مشهد واحد فى مسلسل الاختيار 3، ومستعد أن أعمل معهم مرة أخرى.

وأشار أحمد السقا، إلى أنه كان يتمنى أن يكون عازف جيتار ولاعب كرة ولكن أصابته بالرباط الصليبى منعته من استكمال حلمه قبل انتقاله لنادى الزمالك بأسبوع.