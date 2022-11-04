شكرا لقرائتكم خبر عن آية عبد الله تطرح أغنية "بعدك راحة" من ألبوم "أصعب إحساس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الشابة آية عبد الله أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب تحمل اسم "بعدك راحة" من ألبومها "أصعب إحساس" وهى من كلمات إبراهيم سليمان وألحان محمود جمال وتوزيع اسلام الحسن .

وسبق وطرحت آية عبد الله، أغنية "لو تعرف" جمعتها بالمطرب كريم فتحى، وهى من كلمات حسان الرفاعى وألحان كريم فتحى ومحمود فتحى، توزيع إسلام الحسن وإخراج أحمد سعد.

آية عبد الله ممثلة ومطربة دخلت الفن فى الرابعة من عمرها عن طريق دار الأوبرا المصرية بفرقة المايسترو سليم سحاب، وأبدعت فى أغانى كوكب الشرق أم كلثوم، كما كانت أيضا بارعة مع فريق كنوز للموسيقى العربية للمطرب محمود درويش، وحققت آية عبد الله المركز الثالث، فى مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا لعام 2011.