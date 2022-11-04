شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مجدى يكشف عن دوره فى مسلسل "ورق التوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان تامر مجدى حاليًا فى مسلسل "ورق التوت"، المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل، على إحدى القنوات الفضائية، والذى يقوم ببطولته الفنان شريف سلامة، وهو من إخراج حسام على.

وكشف تامر مجدى فى تصريحات صحفية له عن تفاصيل شخصيته فى مسلسل "ورق التوت"، مُشيرًا إلى أنه يجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "مصيلحي"، يقوم بتجارة المخدرات، ويمارس أعمال البلطجة فى المنطقة التى يقيم فيها، ويسعى طول الوقت لإفساد حياة الفنانة ثراء جبيل.

وأشار تامر مجدى إلى إنه قد تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل "الحشاشين"، مع الفنان كريم عبد العزيز، الذى كان من المقرر أن ينافس ضمن مسلسلات رمضان 2023 لكن تم تأجيله لضيق الوقت.

مسلسل" ورق التوت"، بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، أسماء جلال، محمد كيلاني، آية سليم، مصطفى منصور، محمد شفيق، يارا جبران، يوسف الأسدي، حنان عادل، معتز هشام.

جدير بالذكر أن تامر مجدي، قد شارك مؤخراً فى العديد من المسلسلات منها:" زى القمر، إلا أنا، الإختيار، ورا كل باب، 100 وش، ممنوع الاقتراب أو التصوير، الحالة ج، حرمت يا بابا، سجن النسا، بنات خارقات، الجماعة، وفيلم" واحد صفر".