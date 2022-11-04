شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل محمد منير فى الإسكندرية لـ 2 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمد منير، فى بيان، تأجيل حفله المقرر إقامته فى الإسكندرية، ليقام فى 2 ديسمبر المقبل، بدلاً من الخميس 10 نوفمبر الجارى.

وقالت الشركة المنظمة للحفل فى بيان: "حرصًا وحفاظًا على أمن وسلامة جمهورنا العظيم وبناءً على رغبة الجميع أن يكون يوم الحفل يوم الجمعة وحرصًا منا على إقامة حفل تاريخى أسطورى آخر للكينج "محمد منير" بالإسكندرية قررنا تغيير موعد الحفل ليقام يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 ونعدكم بتقديم حفل للتاريخ وتقديم الكثير من المفاجآت الأيام القادمة".

وكان منير قد غازل جمهور الإسكندرية عبر حسابه على "فيس بوك" وكتب: "يا إسكندرية بحرك عجايب.. مستنيكم فى إسكندرية".

من ناحية أخرى، أحيا النجم محمد منير حفلا غنائيا من أقوى حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم عددا كبيرا من أغانيه منها "علموني عنيكي" و"حتى حتى" و"عشق البنات" و"الفرح شاطر" و"حبك حرية" و"أنا قلبي صفصافة" و"علي صوتك" و"هيلا هيلا" و"عروسة النيل" و"للي" و"هي شمندورة" و"أشكي لمين" و"حدوتة مصرية" و"حارة السقايين".

واعتذر الكينج محمد منير لجمهوره خلال حفله الغنائي، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، الذي يقام داخل دار الأوبرا المصرية قائلا: "اعذروني أنا بقوم أقف وأقعد، وجاى علشان أبسطكم"، وردد الجمهور: "الكبير كبير بنحبك يا منير".

ورحب الكينج محمد منير بأعضاء فرقته الموسيقية خلال حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقال: "صديق عمري فتحي سلامة رجعلي، كما أرحب بكل الحضور والوزراء والسفراء".

وقال الكينج محمد منير خلال حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية أنه يتنفس جمهوره الحبيب.