شكرا لقرائتكم خبر عن نجل مصطفى كامل يخضع لعملية الزائدة الدودية وحالته مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع فتحى نجل النجم مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، لعملية جراحية في الزائدة الدودية، وحاليًا يتواجد في إحدى المستشفيات لحين استقرار حالته وخروجه، ويتواجد معه والده والنجم حلمي عبد الباقي.

وطالب مؤخرًا مصطفى كامل نقيب الموسيقيين متابعيه على موقع فيس بوك بالدعاء لابنه عقب دخوله غرفة العمليات صباح اليوم قائلاً: "ابنى فتحي دخل غرفة العمليات، الساعة 11، دعواتكم".

وكان كشف النجم مصطفى كامل نقيب الموسيقيين أمس أن النجمة شيرين عبد الوهاب خرجت من المستشفى وأنها الآن فى منزلها.

وقال فى تصريح خاص لليوم السابع : إلى كل الجمهور المصري والعربي وإلي كل من ساند ودعم ودعا الي الله أن يتم شفاء الفنانه الكبيرة والصوت المصري المُشرف شيرين عبد الوهاب، إطمئنوا شيرين عبد الوهاب بمنزلها الآن وتحدثنا سوياً لأكثر من نصف ساعة، وهي بكامل صحتها ولياقتها وإبتسامتها الجميلة، وقريباً بإذن الله تُمتعنا وتُشجينا جميعاً كجمهور مصري وعربي.

وحرص مؤخرا نقيب الموسيقيين مصطفى كامل على توجيه الدعم الكامل للمطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا خلال فيديو ظهر فيه مع المنتج نصر محروس : "أحيي نصر على روحه الجميلة وكأنه لا يزال فى بداية مشوار شيرين معه وشخصيا ونقابيا أعلن دعمي الكامل لشيرين كي تعود لمكانتها".

فى حين بدأ الفيديو من خلال كلمة نصر محروس أكد فيها "أنه ذهب على الفور لنقيب الموسيقيين لاجئا له فى تلك الأزمة التي تمر بها شيرين كي يحلها لأنه المنوط بذلك حاليا.