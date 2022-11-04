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شكرا لقرائتكم خبر عن قال لها معجب بيكى.. ماثيو بيرى يكشف كيف أحرجته جينيفر أنيستون بعد طلب الخروج معها والان مع تفاصيل الخبر
ماثيو بيري وجينيفر انيستون
كشف ماثيو بيرى، عن إعجابه بالنجمة جينيفر أنيستون، معترفًا بأن العمل معها كان صعبًا في بعض الأحيان بعد أن رفضت مبادلته نفس الإعجاب، وكشف أنه التقى بها قبل 3 سنوات من العمل معًا في مسلسل "Friends"، من خلال بعض الأصدقاء المشتركين.
أضاف أنه أُعجب بها كثيرًا من أول لقاء بينهما، لكن عندما طلب منها الخروج معًا للعشاء رفضت طلبه، وهي ذكرى جعلت عملهما معًا في نهاية المطاف أمرًا محرجًا بالنسبة إلى ماثيو بيرى، لكن على مر السنين، تمكن ماثيو بيرى من طرد فكرة الإعجاب من رأسه لتنشأ بينهما صداقة جديرة بالاهتمام، خاصةً بعد أن بدأت أنيستون فى قصة عاطفية مع براد بيت.
وتحدث الممثل العالمي ماثيو بيرى، عن محاولاته اليائسة إبقاء إدمانه للمخدرات والكحول سراً حتى لا يعرف النجوم المشاركين معه في المسلسل الشهير Friends لسنوات، لكنه يأمل الآن أن يقرأوا جميعًا مذكراته الجديدة حول هذا الموضوع.
نجوم Friends
وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل"، تحدث بيرى، 53 عامًا، مرارًا وتكرارًا عن إدمانه في الأسابيع القليلة الماضية في محاولة للترويج لمذكراته الجديدة، Lovers and the Big Terrible Thing، وفي صباح يوم الاثنين، ظهر على الهواء مباشرة على Good Morning America للتحدث أكثر عن إدمانه للكحول وإدمان المخدرات.
وأشار الممثل إلى أنه في أسوأ حالاته، جعله إدمانه يشرب ربع زجاجة فودكا يوميًا ويأخذ 55 فيكودين وميثادون وزاناكس، كما تحدث بإسهاب عن الإدمان في مقابلة استمرت ساعة مع ديان سوير، ولن يُطرح الكتاب حتى يوم غد ، لكن بيري يقول إنه تلقى بالفعل رسائل داعمة من "بعض" النجوم المشاركين في Friends، وقال: "لقد تلقيت بعض الرسائل الرائعة حقًا من عدد قليل منهم بالفعل ولم يُنشر الكتاب بعد".
وكان الممثل العالمى ماثيو بيرى، كشف عن التكلفة الباهظة لرحلته للتعافى من الإدمان، حيث أوضح نجم مسلسل Friends، البالغ من العمر 53 عامًا، المبلغ الذى أنفقه من أجل الحصول على مساعدة للتعافي من الإدمان، أثناء حديثه مع صحيفة "نيويورك تايمز"، بينما كان يروج لمذكراته القادمة Lovers and the Big Terrible Thing، وقال الممثل: "ربما أنفقت 9 ملايين دولار فى محاولة أن أكون متيقظًا"، وأشار أيضًا إلى أنه احتفل مؤخرًا بـ 18 شهرًا من التعافى.