"مرتدية تيشيرت هاري بوتر" رنا رئيس تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

شاركت الفنانة رنا رئيس جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها، حيث ظهرت مرتدية "تيشرت" رُسم عليه شخصيات أبطال سلسلة أفلام "هاري بوتر" وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت رنا رئيس على الصور: "مرحبا"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "الجمال بزيادة"، وعلق آخر: "أحلى بوتر".

وحلت الفنانة رنا رئيس مؤخرًا ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت الفنانة رنا رئيس، أنها تتمنى أن يكون عام 2022 أفضل من سابقه وأن تتحقق كل أمنيات الناس خلالها، مضيفة: "عام 2021 شهد عدد من الانجازات على الصعيد المهني، وهدفي الرئيسي أوصل لقلوب الناس".

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