"بنافس نفسي" ياسمين صبري داخل صالة "الجيم" والجمهور يعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:
شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من داخل إحدى صالات "الجيم" وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
وعلقت الفنانة ياسمين صبري على مقطع الفيديو: "بنافس نفسي"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "برافو ياسمين"، وعلق آخر: "عاش ياوحش".
جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عُرض في دراما رمضان 2020 .
المسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي.