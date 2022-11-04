"بنافس نفسي" ياسمين صبري داخل صالة "الجيم" والجمهور يعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من داخل إحدى صالات "الجيم" وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة ياسمين صبري على مقطع الفيديو: "بنافس نفسي"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "برافو ياسمين"، وعلق آخر: "عاش ياوحش".

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عُرض في دراما رمضان 2020 .

المسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج ‏مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي.