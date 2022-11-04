آخرهم حفيد فنان ونجل مطرب.. قصص عامل النظافة مع الفنانين عرض مستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثار عامل النظافة صاحب واقعة الطرد من مطعم كشري، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، إثر تداول أنباءً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير لخطبته لمقدمة برامج تُدعى غدير أبو خزيم.

وتصدرت أمس أنباء خطبة غدير أبو خزيم من عامل النظافة صاحب واقعة الكشري، مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد من تداولها عدم تأكيدها أو نفيها من الجانبين.

شاركت "أبو خزيم" النبأ المتداول عبر صفحتها الخاصة بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "الفيس كله اتقلب اهدوا شوية، من تواضع لله رفعه"، ثم عادت وأضافت تعليقا: "بسببكم محمد اعتذر عن حضور مؤتمر المناخ معايا". وزاد من التشكيك في نبأ الخطبة، أنها لم تنف أو تؤكد الأمر، رغم حرصها على التعليق.

وحرص عدد من متابعي حسابها على موقع فيسبوك، على تكذيب النبأ ووجهوا لها اتهاما بأنها تبحث عن التريند، لعدم نفيها الأمر.

نستعرض لكم قصص الفنانين مع عامل النظافة في السطور التالية:

أحمد العوضي

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة لعامل النظافة عقب ما حدث معه، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "متزعلش يا أخويا، أنا أخوك، ولو أعرف مكانك هاجي آخدك وناكل أحلى أكلة مع بعض".

ثم شارك "العوضي" بعدها، متابعيه وجمهوره، صورة جمعته بعامل النظافة الذي مُنع من الجلوس وتناول الطعام داخل صالة فرع كشري "التحرير"، عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "أخويا الجدع".

وبعدها تعرض العوضي، لبعض الانتقادات بعد نشر صورة عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير.

ونشر العوضي مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، ليرد به قائلًا: "الناس اللي بتقول ده شو وصورت الراجل والكلام دا.. لو أخوك عنده مشكلة في الشارع بتجيب حقه قدام الناس.. في المكان اللي اتعمل عليه نمرة فيه.. اللي بينك وبين ربنا الصدقة.. أنا مورتكش اديته كام ولا عملت له إيه.. أنا جبرت بخاطره، لأن مَن صار بين الناس جابرًا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر".

وأضاف: "الراجل اتكسر قدام الناس، فحقي أطلعه منصور قدام الناس برضو، ده من حقي ودوري لو ربنا مديني شُهرة أني استخدمها.. ربنا إداني الشهرة لسبب وبستخدمها في السبب اللي يرضي ربنا، ودي حاجة بيني وبين ربنا، أوعى تفتش في النوايا.. أنت مش قاضي في الأرض".

وتابع العوضي: "كل الموضوع أني نزلت بوست لا صورته ولا حاجة، لأن أنا راجل ابن شارع، أنا قاعد في الشارع طول عمري، وهفضل في الشارع وهفضل أراضي في خلق الله.. دي حاجة بيني وبين ربنا".

واستكمل: "لما قابلت الراجل.. قُلت له هناكل أنا وأنت في طبق واحد، لأن كلنا واحد وولاد تسعة.. أنا مبسطها.. الدنيا مش كلها اللي أنت شوفته.. أنت أخويا وكلنا ولاد آدم، واللي عملته مش مقصود بيه شو ولا أي حاجة.. اللي أسعد الراجل أنه حس أنه منصور ولقى شغل".

واستطرد: "يا عم قلدني دي حاجة كبيرة أنك تفتح له باب رزق، وأنا ربنا جعلني سبب لوظيفته الجديدة، أنا مش ناقص شهرة، بس بصدر لك حاجة كويسة.. لو عايز تقلدني قلدني أنك تجبر خاطر الناس، وربنا يقدرنا على فعل الخير".

المطرب أحمد كامل

كان رد فعل المطرب أحمد كامل، مختلفا عن العوضي، حيث كتب الأول عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا عايز أعزم الراجل اللي طرد عامل النظافة من كشري التحرير على الغداء".

إدوارد

دار بين إدوارد وعامل النظافة واقعة رواها الأول، مؤكدا أنه تواصل مع صاحب واقعة كشري التحرير، ليتم استضافته في برنامج "القاهرة اليوم"، ومنحه ألف جنيه ولكنه اعترض على المبلغ وطلب مبلغ أكبر.

ونشر إدوارد صورة عامل النظافة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا: "كلمناه في القاهرة اليوم عشان يجي فقرة المطبخ ياكل معانا ونديله ١٠٠٠ جنيه هدية مع إني كنت معترض أصلا إننا نجيبه معجبوش الفلوس وطلب مبلغ".

محمود عمرو محمود ياسين

علق الفنان الشاب محمود عمرو محمود ياسين "جونيور"، حفيد الراحل محمود ياسين، تعليقا ساخرا على الضجة التي أحدثها عامل النظافة صاحب واقعة الطرد من أحد مطاعم الكشري، قائلا: "أنا عايز أعزم الراجل اللي طرد عامل النظافة من كشري التحرير على أكلة سمك".

عصام شعبان عبدالرحيم

أعلن المغني عصام نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، عن استعداده لتقديم أغنية دويتو مع عامل النظافة صاحب واقعة الطرد من مطعم كشري.

ونشر نجل شعبان عبدالرحيم، عبر فيسبوك صورا تجمعه بـ محمد، وفيديو، قال فيه "فيه غنوة جديدة اسمها از از وأجري، انتظرونا في أقوى تراك، أقوى غنوة إن شاء الله كلمات النجم إسلام خليل وألحان العبد لله وغناء محمد وعصام".

وأَضاف: "انتظروني عصام شعبان عبدالرحيم ومحمد عامل النظافة واسم شهرته الجديد محمد الجدع".

يذكر أن، موضوع عامل النظافة تم تداوله خلال الفترة الماضية، عقب انتشار مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي يوضح رفض إدارة فرع كشري التحرير جلوس أحد عمال النظافة داخل صالة المطعم، وهو ما لاقى انتقادات موسعة لهذا التصرف عبر السوشيال ميديا.