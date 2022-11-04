لماذا غاب "المطرب النقاش" أحمد سالم عن حفل أصالة رغم مشاركته بالبروفة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف أحمد سالم، المعروف إعلاميا بالمطرب النقاش، عن سبب غيابه أمس الخميس 3 نوفمبر، عن حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية، الذي أحيته المطربة أصالة على مسرح النافورة، رغم إعلانه المشاركة قبل الحفل بيوم، ونشره فيديو من البروفة.

وقال أحمد في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "الناس اللي بتسألني ليه مطلعتش مع الفنانة أصالة في مهرجان الموسيقى بما انك نزلت فيديو البروفة، بعتذر منكم وبقول اني مطلعتش لعدم استكمال أوراق المفروض اعملها في الأوبرا، الوقت كان ضيق بعتذر، وأوعدكم أكون معاكم في اللي جاي وأتمنى دعمكم ودايما في ضهري أخواتي وأهلي وأصحابي".

كان مصدر مقرب من سالم أكد أن من بين المفاجآت التي سيشهدها الحفل، وتقدمها أصالة لجمهورها، مشاركة "المطرب النقاش" لها غناء بعض الأغاني، إذ أدى بالفعل معها بروفة على أكثر من أغنية في الساعات الماضية، في قاعات البروفات بدار الأوبرا المصرية، ومن بين الأغاني التي أدى بروفة عليها "قد الحروف" و"عاللي جرى".

جدير بالذكر أن ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، بينهم: محمد منير، هاني شاكر، علي الحجار، محمد الحلو، راغب علامة، ديانا حداد، كارول سماحة، جنات، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، عاصي الحلاني، نادية مصطفى، وكوكبة من نجوم دار الأوبرا المصرية.

واشتهر أحمد سالم بالمطرب النقاش، بعد انتشار فيديوهات له الفترة الماضية، ظهر خلالها وهو يؤدي بإتقان عدد من أغاني زمن الفن الجميل، وأغاني حديثة، أثناء ممارسته عمله بالنقاشة، وأشاد بصوته الجمهور ومشاهير الوسط الفني.