تأجيل حفل "الكينج" محمد منير وعزيز مرقة لـ 2 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الجهة المنظمة لحفل "الكينج" محمد منير، والمقرر إقامته في أليكس أرينا جويل فستيفال، بمحافظة الإسكندرية، عن تغيير موعده من الخميس المُقبل 10 نوفمبر إلى الجمعة الموافق ٢ ديسمبر.

الحفل يشارك في إحيائه المطرب فريد بعد تصدره التريند بأغنية "لو جاي في رجوع"، مع الفنان عزيز مرقة.

وأصدرت الشركة المنظمة بيانا صحفيا: "حرصاً وحفاظاً على أمن وسلامة جمهورنا العظيم وبناءً على رغبة الجميع أن يكون يوم الحفل يوم الجمعة ٢ ديسمبر وحرصا منا على إقامة حفل تاريخي أسطوري آخر للكينج محمد منير والفنان الأردني عزيز مرقة بالإسكندرية.

وتابع قائلا: "قررنا الآتي تغيير موعد الحفل ليقام يوم الجمعة ٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ونعدكم بتقديم حفل للتاريخ وتقديم الكثير من المفاجآت الأيام القادمة، وغايتنا دائماً إسعاد جمهورنا ولا نتمنى أبدا غير ذلك".

ويعتبر حفل فريد الأول بعد نجاح أغنيته (لو جاي في رجوع)، التي حققت ما يزيد عن 31 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.