شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: اللهم أنر قبورهم واسقهم بفيض من جنتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة دنيا سمير غانم، الدعاء لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث شاركت صورة لهما عبر حسابها على "إنستجرام"، تعبر من خلالها عن افتقادها لهم وحبها لهم.

وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، "اللهم أنر قبورهم واسقهم بفيض من جنتك برحمتك يا رحيم #سمير_غانم #دلال_عبد العزيز ".

وسبق وكشفت النجمة إيمى سمير غانم، عن صورة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، خلال شهر رمضان الماضى، حيث ظهر الراحلان فى الصورة بابتسامتهما المعهودة فى حياتهما وسط أضواء وزينة الشهر المعظم.

ونشرت إيمى الصورة عبر حسابها على انستجرام، دون التعليق بأى شيء، لكن فور نشر الصورة حرص عدد من الفنانين والمتابعين على الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، منهم فيفى عبده ودارين حداد والمطربة أمينة وليلى زاهر.



سمير غانم ودلال عبد العزيز

كما وسبق وشاركت أيضا، بصورة قديمة جمعت والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بالراحلين الفنانة رجاء الجداوى والفنان محمود عبد العزيز، ونشرت الصورة عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت: "ربنا يرحمهم ويغفرلهم".