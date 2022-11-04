شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يلتقى جمهور البحرين في حفل غنائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المطرب السعودى محمد عبده، بجمهور دولة البحرين، اليوم الجمعة، في حفل غنائى كبير، حيث يقدم باقة مميزة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكان المطرب محمد عبده قد أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا بمدينة الإحساء بالمملكة العربية السعودية، كما أحيا المطرب محمد عبده حفل داخل دولة الإمارات العربية، وتحديدًا فى العاصمة الاماراتية ابو ظبى، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للموسيقى داخل الاتحاد أرينا.

وكان قد طرح الفنان محمد عبده ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، من ألحان الموسيقار طلال والذى يضم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، أستطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.

يذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.