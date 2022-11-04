شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر يروج لدورته الثانية وينقل أجواء الأفلام لشوارع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار السينما كل شيء، بدأ مهرجان البحر الأحمر الترويج لدورته الثانية، بحملة دعائية للمهرجان، وذلك من خلال نقل أشهر مشاهد السينما العالمية لشوارع السعودية، من خلال مشاهد محاكاة لمشاهد في فيلم فورست جامب لتوم هانكس وحرب النجوم وغيرها من المشاهد والأفلام الشهيرة، حيث من المقرر أن تستقبل جدة فعاليات المهرجان بداية الشهر المقبل.

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن استعداداته لتكريم المخرج البريطاني الشهير جاى ريتشي؛ تقديرًا لمساهمته الاستثنائية في الصناعة السينمائية، وذلك ضمن الحفل الافتتاحي للدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، على ضفاف البحر الأحمر.

يأتي هذا التكريم اعترافًا بمكانته البارزة والمؤثرة في فضاء السينما، وعلى مرأى العالم أجمع؛ من خلال منصة المهرجان الذي ينطلق ابتداءً من 1 وحتّى 10 ديسمبر، 2022، حيث يُنتظر أن يحتضن المهرجان 131 فيلمًا طويلاً وقصيرًا، عبر 61 دولة، ومن 41 لغة، بحضور مجموعة من المواهب المخضرمة والواعدة، معًا.

ويعدّ المخرج والمنتج وكاتب السيناريو البريطاني غاي ريتشي، اسمًا بارزًا في فضاء السينما العالميّة الراهن. لما يتألق به من أسلوبٍ فريد في حكاية وحبكة القصص، بلمسته الفنّية الخاصّة، ممّا ميّز أفلامه على نطاق واسع عالميًا، مثل: "زناد وماسورة ومشطي رصاص" (1998)، و"سناتش" (2000)، و"روك أن رولا" (2008)، و"شيرلوك هولمز" (2009)، و"رجل المنظّمة" (2015)، و"السادة الأفاضل" (2019).

ومن المنتظر مشاركة جاي ريتشي في جلسة حوارية يكشف فيها الكثير من خبايا وكواليس مسيرته الحافلة بالإنجازات، بحضور جماهير السينما.