شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبطال مسلسل "العيلة دى" قبل عرضه على DMC قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل "العيلة دى" المقرر عرضه على قناة DMC ومنصة watch it الرقمية قريبًا، ويأتي ذلك بعدما طرح الكاتب يسرى الفخرانى رئيس المحتوى الدرامى لقنوات المتحدة للخدمات البوستر الجماعى والرسمى للعمل مؤخرًا، على أن يتم طرح برومو العمل خلال الأيام المقبلة قبل تحديد توقيت العرض.



العيلة دى

مسلسل "العيلة دى" مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدورأحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.



وفاء عامر



محمد ثروت



اسلام ابراهيم



يوسف عثمان



اسماعيل فرغلى



انعام سالوسة



ريهام الشنوانى



سارة نور



سلوى عثمان



مؤمن هشام



