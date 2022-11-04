شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يهنئ حماقى بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا صديق العمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد سعد على تهنئة صديقه الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده الـ 47، الذي يحتفل به اليوم فهو من مواليد 4 نوفمبر عام1975 ، ونشر أحمد سعد العديد من الصور التي تجمعه بمحمد حماقي أثناء غنائهما سويًا على المسرح، عبر حسابه على "انستجرام"، معلقا عليها: "كل سنه وانت طيب يا صديق العمر ويا حبيب القلب ويا فناني المفضل".

وكان الفنان محمد حماقى، شارك جمهوره ومحبيه مؤخرا بمقطع فيديو جديد له مع جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب، وهما يغنيان سويا أغنية "ارسم قلب"، وعلق حماقى على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على إنستجرام: "دكتور مجدى يعقوب بيمثل حاجة كبيرة ومهمة أوى فى حياتنا، مش بس بعلمه ولكن كمان بإنسانيته.. ومهما وصل الطب والعلم لأعلى درجات التقدم، هيفضل بس فيه مجدى يعقوب واحد".

وطرح النجم محمد حماقى، مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "قلبى حبك جدا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على قناته الخاصة على يوتيوب.





وكانت آخر أغنيات محمد حماقى "أدرينالين" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وتجاوزت الأغنية 46 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما طرح محمد حماقى مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى تميم.

كما طرح محمد حماقى مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم.



