شكرا لقرائتكم خبر عن قالها معجب بيكى.. ماثيو بيرى يكشف كيف أحرجته جينيفر أنيستون بعد طلب الخروج معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل ماثيو بيرى نجم مسلسل "Friends" الكشف عن تفاصيل حياته من خلال مذكراته التى تم طرحها فى كتاب مؤخرًا، فبعد أن كشف عن معاناته مع الإدمان، وتفاصيل مثيرة عن بعض أصدقائه من النجوم، تحدث عن حالة الإعجاب التي شعر بها تجاه الممثلة جينيفر أنيستون، وهذه هي المرة الأولى التي يتطرق فيها لهذا الموضوع.



ماثيو بيري وجينيفر انيستون

كشف ماثيو بيرى، عن إعجابه بالنجمة جينيفر أنيستون، معترفًا بأن العمل معها كان صعبًا في بعض الأحيان بعد أن رفضت مبادلته نفس الإعجاب، وكشف أنه التقى بها قبل 3 سنوات من العمل معًا في مسلسل "Friends"، من خلال بعض الأصدقاء المشتركين.

أضاف أنه أُعجب بها كثيرًا من أول لقاء بينهما، لكن عندما طلب منها الخروج معًا للعشاء رفضت طلبه، وهي ذكرى جعلت عملهما معًا في نهاية المطاف أمرًا محرجًا بالنسبة إلى ماثيو بيرى، لكن على مر السنين، تمكن ماثيو بيرى من طرد فكرة الإعجاب من رأسه لتنشأ بينهما صداقة جديرة بالاهتمام، خاصةً بعد أن بدأت أنيستون فى قصة عاطفية مع براد بيت.