شكرا لقرائتكم خبر عن عودة لساحة المحاكم من جديد.. جونى ديب يستأنف ضد فوز آمبر هيرد بمليونى دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم جوني ديب العودة لساحات المحاكم من جديد ومقاضاة آمبر هيرد من خلال قضية جديدة، وفقًا لما ذكره تقرير لموقع " deadline" أكد فيه أن النجم سيستأنف ضد فوز آمبر هيرد الأخير بقضية تجاهه أكدت فيه أنها شهر بها وبالتالى فازت بتعويض قدره مليوني دولار، وهو الأمر الذى اعتبره مكتب المحاماة الخاص به معيبًا.



جونى ديب

وذكر في بيان أنه وبعد فوزه بقضية دعوي التشهير ضدها بات من المفترض إلغاء أي قضية سابقة رفعتها عليه، وبالتالي عدم حقها في الفوز بأية قضية سبق ورفعتها عليه قبل فوزه بقضيتهما الشهيرة الذى فاز بها، وهو ما يأكد أننا صرنا أمام فصل جديد من فصول الصراع بين الثنائى.

وأكد تقرير جديد أنه من المقرر ظهور النجم العالمي جوني ديب، ضيفًا فى عرض أزياء ريهانا الرابع Savage X Fenty المرتقب بشدة، حيث سيظهر الممثل البالغ من العمر 59 عامًا، كضيف مفاجئ في عرض Savage X Fenty Vol 4، والذى يعرض لأول مرة على Amazon Prime Video في 9 نوفمبر الجارى، وفقًا للتقارير.

وأخبرت مصادر الإنتاج موقع TMZ أن جوني لن ينطلق إلى المدرج، لكنه سيكون بطل العرض، وبحسب ما ورد قام جوني بالفعل بتصوير الجزء الخاص به في العرض، ويقال إنه وريهانا، 34 عامًا، متحمسان جدًا للتعاون.