فن ومشاهير

السوبرانو فرح الديباني تقدم مقطوعات أوبرالية بقصر المنيل.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء اليوم الخميس فعاليات الليلة الثانية من الدورة الرابعة لمهرجان جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل للموسيقى العالمية، والتى تألقت خلالها السوبرانو فرح الديبانى.

وقدمت السوبرانو فرح الديباني، عددًا من المقطوعات الأوبرالية المشهورة باللغة الفرنسية والإسبانية، بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد فرج.

يذكر أن "فرح الديباني" حصلت على جائزة مؤسسة "فاجنر"، بعد اختيارها من قِبل مجلة عالم الأوبرا في ألمانيا وقدمت دور "كارمن" في الأوبرا الشهيرة التي تحمل نفس الاسم بنجاح.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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