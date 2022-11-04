شكرا لقرائتكم خبر عن السوبرانو فرح الديباني تقدم مقطوعات أوبرالية بقصر المنيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء اليوم الخميس فعاليات الليلة الثانية من الدورة الرابعة لمهرجان جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل للموسيقى العالمية، والتى تألقت خلالها السوبرانو فرح الديبانى.

وقدمت السوبرانو فرح الديباني، عددًا من المقطوعات الأوبرالية المشهورة باللغة الفرنسية والإسبانية، بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد فرج.

يذكر أن "فرح الديباني" حصلت على جائزة مؤسسة "فاجنر"، بعد اختيارها من قِبل مجلة عالم الأوبرا في ألمانيا وقدمت دور "كارمن" في الأوبرا الشهيرة التي تحمل نفس الاسم بنجاح.















