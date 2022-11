شكرا لقرائتكم خبر عن Interstellar وMud.. أبرز 5 أفلام لـ ماثيو ماكونهى فى عيد ميلاده الـ53 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة الـ 4 من نوفمبر مع عيد ميلاد الممثل العالمى ماثيو ماكونهى الذى يتم اليوم عامه الـ 53، بعد مسيرة حافلة بالأدوار الهامة الذى قدم فيها بطولة العديد من الأعمال، ونال عنها جوائز عديدة من أبرزها فوزه بالأوسكارعام 2014، بعدما ترشح للجائزة في أكثر من مناسبة، بالإضافة لجوائز عديدة أخرى، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على ابرز أفلامه.

Mud

واحد من أهم الأدوار التي لعبها ماثيو ماكونهي، وفاز بجائزة أفضل ممثل أجنبي من Sant Jordi Awards، بالإضافة إلى جائزة ممثل العام من Central Ohio Film Critics، عن دوره بالفيلم، وتدور الأحداث حول هارب من وجه العدالة يدعى ماد، يحاول صبيان في سن المراهقة مساعدته على الهروب والعودة لحبيبته.

فيلم Interstellar

أحد أبرز وأشهر أفلام ماثيو ماكونهى الذى تعاون فيها مع المخرج كريستوفر نولان، ليلعب مهمة رجل يضطر العودة لعمله ممثلاً فى قيادة الطائرات، ولكن تلك المرة عبر قيادة مركبة فضائية بهدف انقاذ البشرية، فى رحلة يبحث فيها عن ملاذ آمن جديد، ينتقل اليه السكان من الكرة الأرضية، إلا أن دوره يتطلب صعوبة كبيرة فى تأديته لما يقابله من تحديات، وتقلبات أبرزها معاناته مع ابنته التى ظنت أنه خدعها، وذلك وسط مشاهد مؤثرة طيلة الفيلم.



ماثيو

Two for the Money

دور مهم لـ Matthew McConaughey أمام ممثل كبير بحجم ال باتشينو، حيث لعب فيه شخصية "براندون" لاعب كرة القدم الذي يصاب إصابة مزمنة تضطرة للتوقف عن اللعب، ثم يدخل في عالم المقامرات الرياضية تحت إشراف رجل من أبرع من يمتهنون هذه المهنة، ويبدأ الاثنان سعيهما وراء الحصول على مكاسب ضخمة من وراء المراهنات، لكن لا تسير الأمور على النحو الذي يتمناه.

Dallas Buyers Club

أحد أهم أدوار Matthew McConaughey الذى نال عنه جائزة الأوسكار، بعدما طرح الفيلم عام 2013، ليحقق به نجاحاً كبيراً، إذ خسر 21 كيلوجرام من أجل أن يقدم شخصية رون وودروف، الذي يكتشف إصابته بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وأنه على وشك الموت خلال شهر. في البداية يعيش رون في حالة إنكار ممزوجة بالغضب ويكتشف أنه لن يقدر تحمل تكلفة الدواء، لذلك يقرر بذل كل السبل المتاحة من أجل إنقاذ حياته.



ماكونهى

فيلم The Lincoln Lawyer

يلعب ماثيو ماكونهي خلال الفيلم دور محامي شهير يدعي ميكي هالر، يتولى الدفاع عن القضايا الجنائية المعقدة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. يتميز هالر بأنه غير تقليدي إذ يدير قضاياه من داخل سيارته اللينكولن.