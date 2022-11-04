إيرادات الخميس.. "تحت تهديد السلاح" في الصدارة و"فضل ونعمة" بالمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 10 أفلام، هي: "فضل ونعمة"، "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "حظك اليوم"، "تحت تهديد السلاح"، "الهيبة"، "هاشتاج جوزني"، وحققت أمس الخميس 3 نوفمبر إيرادات وصلت لـ 862 ألفًا و747 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

فاز بالمركز الأول فيلم "تحت تهديد السلاح"، والذي حقق 335 ألفًا و374 جنيها، بطولة الفنان حسن الرداد، والفنانة مي عمر.

وحصل على المركز الثاني فيلم "هاشتاج جوزني" محققا 221 ألفًا و998 جنيها، بطولة آدم المصري ومايان السيد.

احتل فيلم "فضل ونعمة" المركز الثالث، بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، بعد تحقيقه 193 ألفا و122 جنيها.

وجاء في المركز الرابع فيلم "كيرة والجن" محققا 39 ألفًا و587 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 34 ألفا و63 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 16 ألفا و733 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وفاز بالمركز السابع فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 11 ألفا و591 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وحصل على المركز الثامن فيلم "الهيبة"، وحقق 4 آلاف و333 جنيها، بطولة الفنان تيم حسن، زينة مكي، سعيد سرحان، محمد عقيل، عبدو شاهين، تأليف سامر نصر الله، وإخراج سامر البرقاوي.

فيلم "أشباح أوروبا" حصل على المركز التاسع، بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 3 آلاف و535 جنيها.

ويأتي في المركز العاشر فيلم "حظك اليوم" بعد حصوله على إيراد قُدر 2411 جنيها، بطولة كريم قاسم وهدى المفتي.