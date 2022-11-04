بمقطوعات مشهورة.. فرح الديباني تُشعل ثاني فعاليات مهرجان قصر المنيل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أقيمت مساء الخميس، فعاليات الليلة الثانية من الدورة الرابعة لمهرجان جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل للموسيقى العالمية.

وقدمت السوبرانو العالمية فرح ديباني، عددا من المقطوعات الأوبرالية المشهورة باللغة الفرنسية والاسبانية، بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الصاعد أحمد فرج، لتُشعل من خلالها حماس الجمهور وحضور المهرجان.

يذكر أن فرح الديباني أول فتاة مصرية وعربية تغني في أوبرا باريس، وحصلت على جائزة مؤسسة "فاجنر"، بعد اختيارها من قِبل مجلة عالم الأوبرا في ألمانيا كأفضل موهبة أوبرالية شابة، وقدمت دور "كارمن" في الأوبرا الشهيرة التي تحمل نفس الاسم بنجاح، وتحلم بتقديم دور "عايدة" في الأوبرا المصرية الشهيرة في المستقبل.‏

ولفتت الديباني، أنظار العالم مؤخرا بإحياءها حفل فوز الرئيس الفرنسي ماكرون بالرئاسة للمرة الثانية خلال خطاب النصر، وحازت عدة جوائز موسيقية عالمية، من بينها أفضل مغنية أوبرا شابة في أوبرا باريس، كما منحتها السفارة الفرنسية وسام الفنون والآداب،سبق وان كرمها الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ.

وبدعم من السفارة الإسبانية تقام الليلة الثالثة من المهرجان، اليوم، بمشاركة فريق الفلامنكو الإسباني "رينسينترو".

وتتوالى فقرات أيام وليالي المهرجان حتى تصل إلى الليلة الأخيرة التي يحييها الفنان العالمي رمزي يسي بمشاركة السبرانو العالمية جلا حديدي وذلك بالقاعة الذهبية داخل القصر، يوم ٩ نوفمبر.

ويختتم بذلك مهرجان قصر المنيل فعالياته الكلاسيكية.

وتحظي الدورة الرابعة هذا العام بجانب الوزارات برعاية عدد من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص مثل، السفارة الفرنسية ومؤسسات السويدي وأوراسكوم ومؤمنة كامل الثقافية، وذلك في إطار إطلاق الدولة المصرية عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني.

كما تأتي الرعاية في إطار جهود الجمعية للحفاظ على التراث المصري متمثلا في قصر الأمير محمد علي، من خلال ترميم وتجديد قاعات المتحف الخاص وكذلك السجاد الأثري بالقصر وأيضا يهدف المهرجان إلى تنشيط السياحة لذلك الصرح الأثري النادر.

ويسعى المهرجان منذ إطلاق الدورة الأولى إلى الإرتقاء بالذوق العام من خلال الموسيقى الكلاسيكية الراقية، حيث يعد المهرجان الأول من نوعه الذي يقدم هذا النوع من الموسيقى الفريدة المتميزة.