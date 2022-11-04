شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أبطال مسلسل "الأصلى" لـ ريهام عبد الغفور والتصوير غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى القائمون على مسلسل "الأصلى" من إبرام التعاقدات مع كل الفنانين المشاركين في بطولة العمل أمام النجمة ريهام عبد الغفور وتضم القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، أحمد سعيد عبد الغنى، منال سلامة، إيناس كامل، خالد أنور، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، نادية خيري، أحمد كشك، ميدو ماهر.

وينطلق تصوير أول مشاهد العمل غدًا الأحد، بمشاهد تجمع ريهام عبد الغفور وإيناس كامل وعدد آخر من الفنانين، تمهيدًا لعرضه في شهر يناير المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، العمل كان يحمل اسم "عائلة الأصلى" قبل تغييره، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج احمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل "عائلة الأصلى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ريهام عبد الغفور في الدراما، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه مطلع العام المقبل.

ويعرض لريهام عبد الغفور حالياً مسلسل "الغرفة 207" المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، وتدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري وبطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مراد مكرم مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل منهم مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد.



ريهام عبد الغفور



احمد سعيد عبد الغنى



منال سلامة



ايناس كامل



خالد انور



تامر نبيل



جلا هشام



شاهيستا سعد