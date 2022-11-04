شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "تحت تهديد السلاح" يحصد 335 ألفًا و374 جنيهًا فى ثاني أيام عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "تحت تهديد السلاح" إيرادات دور العرض السينمائية أمس فى ثاني أيام عرضه، وحصد أمس 335 ألفًا و 374 جنيهًا، وهو من بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتدور قصة فيلم "تحت تهديد السلاح" فى إطار الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

واحتفل صناع فيلم "تحت تهديد السلاح"، بعرضه الخاص فى مدينة دبى بالامارات، وحضر من الأبطال كل من، حسن الرداد ومي عمر والمنتج أحمد السبكى، وحضر من الضيوف كل من، النجمة إيمي سمير غانم والسيناريست تامرحبيب والمخرج محمد سامى والفنانة ميساء مغربي والاعلامية مهيرة عبد العزيز والإعلامية رشا الخطيب.

كما طرح النجم بهاء سلطان الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل عنوان "أسود فحمة"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع جلال حمداوى.