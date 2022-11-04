75 ساعة من الإبداع وإيرادات تتجاوز 15 مليون جنيه.. تفاصيل "الموسيقى العربية 31"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أسدل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الستار على دورته الـ 31 بعد 15 ليلة، استمتع خلالها الجمهور بأصوات نخبة من نجوم مصر والوطن العربي تضمنت 75 ساعة من الإبداع ما بين العزف والغناء، وحضرها ما يقرب من 25 ألف مشاهد على مسارح الأوبرا بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور، وحققت 15 مليون و500 ألف جنيه إيرادات.

علي مسرح النافورة سلمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء، التى صاحبت الفعاليات، بعدها ظهرت النجمة السورية أصالة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي بمجموعة من أعمالها البارزة، كان منها: شكرا، بعدك عني، بنت أكابر، شايفة فيك، خانات الذكريات، مشيت سنين، جابوا سيرته، فقدت نفسي، عايز الحق، قدّ الحروف، بالسّلامة، الحقيقة، يا مجنون، ستين دقيقه، بكرة أحلى، غلبان إلى جانب مقاطع من أغنية قارئة الفنجان لعبدالحليم حافظ والأطلال لأم كلثوم .

وفي نفس السياق حصدت مصر جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء والتي وصل إجمالي قيمتها 420 ألف جنيها وتقدم لها 355 متسابقا فاز منهم 18 واعدا وجاءت نتيجتها كالتالي :

أولا: مسابقة الغناء للشباب فاز بها كل من أحمد عبدالعزيز محمد أحمد جمعة (المركز الأول)، محمد طارق مصطفى (المركز الثاني)، لؤي أحمد محمد (المركز الثالث) .

ثانيا: مسابقة الغناء لذوي القدرات الخاصة فاز بها كل من زياد إبراهيم عبدالسلام (المركز الأول)، أحمد شريف الشيخ (المركز الثاني)، محمد أيمن (المركز الثالث) .

ثالثا: مسابقة التميز في العزف وفاز فيها كل من محمد أيمن قنديل (عود)، چورچ مدحت شفيق (كيبورد)، خالد مصطفى عبدالمنعم حجاج (بيانو)، وحصل على شهادة تقدير كل من أحمد محمد أبو قاسم (جيتار)، محمد عبدالعزيز محمود (فلوت)، التونسي غيث عزوز (كيبورد) .

رابعا: مسابقة الغناء للأطفال وفاز بها كل من ساندرا عماد منير (المركز الأول)، مروان هشام عليوة (المركز الثاني)، محمد نادر عزت (المركز الثالث)، وفي قسم ذوي القدرات الخاصة بنفس المسابقة فاز كل من رنا أحمد محمد محمود (المركز الأول)، فريدة إسلام سيد مصطفى (المركز الثاني)، ايريني أشرف لمعي دانيال (المركز الثالث) .

وكان حفل الختام قد بدأ بفيلم تسجيلى استعرض فعاليات هذه الدورة ونجومها وأبرز اللقطات التي ميزتها .

كما شهدت الليلة الختامية حفلا على المسرح الخارجي لفصول كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبدالستار وتحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد

وأقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا للفنان الكبير أحمد إبراهيم بمصاحبة فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات وسبقه فاصلا للمنشدين طه حسين، أحمد حسن، محمد عبدالحميد وسماح عباس.

واحتضن مسرح سيد درويش "أوبرا إسكندرية" حفلا للفنان الكبير علي الحجار بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وسبقه فاصلا لنجوم الأوبرا محمد حسن، أميرة أحمد، ريم حمدي ومحمود عبدالحميد .