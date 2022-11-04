"زمان كنت بحب الشتا دلوقتي لأ".. رحمة حسن تنشر صورة جديدة وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها ومتابعيها صورة لأحدث إطلالاتها إذ ارتدت فستانا أسودا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة رحمة حسن على الصورة: "زمان كنت بحب فصل الشتا، دلوقتي لأ، الحمد لله"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "أنا عمري ما حبيته"، وعلق آخر: "بتفهمي".

رحمة حسن ممثلة شابة شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، بين السينما والتليفزيون، بينها "الرجل الأخضر"، "نص جوازة"، "سابع جار"، "سمكة وصنارة"، "لأعلى سعر".

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