فن ومشاهير

"زمان كنت بحب الشتا دلوقتي لأ".. رحمة حسن تنشر صورة جديدة وتعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها ومتابعيها صورة لأحدث إطلالاتها إذ ارتدت فستانا أسودا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة رحمة حسن على الصورة: "زمان كنت بحب فصل الشتا، دلوقتي لأ، الحمد لله"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "أنا عمري ما حبيته"، وعلق آخر: "بتفهمي".

رحمة حسن ممثلة شابة شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، بين السينما والتليفزيون، بينها "الرجل الأخضر"، "نص جوازة"، "سابع جار"، "سمكة وصنارة"، "لأعلى سعر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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