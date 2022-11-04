شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد ماثيو ماكونهى الـ 53 .. كيف حطم أحلام ليوناردو دى كابريو عام 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الجمعة الـ 4 من نوفمبر الممثل العالمى ماثيو ماكونهى بعيد ميلاده الـ 53، وذلك بعدما اعتبر من وجهة نظر الكثيرين واحد من أفضل الممثلين في تاريخ السينما العالمية لها له من كاريزما وموهبة كبيرة في عالم التمثيل جعلته يصل لمكانته الكبيرة في هوليود، إلا أنه في سنة دمر أحلام نجم له قيمة كبيرة أيضاً، وهو ليوناردو دى كابريو، وذلك بعدما ضرب بأحلامه عرض الحائط وتوج بالأوسكار على حسابه في عام 2014، مثلما يظهر في الحكاية الذى نسردها في السطور التالية.



ليوناردو اول المهنئين لـ ماكونهى وقتها

بداية القصة كانت مع عام 2013، والذى شهد اكتساح للنجم الكبير ليوناردو دى كابريو على شباك التذاكر بالإضافة لنيل اشادات كبيرة من النقاد بفضل اداءه فى فيلمين هما "جاتسبى العظيم"، و "ذئب وول ستريت"، حيث اعتبرا الاثنين من أفضل أفلامه وأدواره بما لا يدع مجالاً للشك باقترابه من التتويج بجائزة الأوسكار عن دور من أياً من العملين، بل واعتبره الكثيرون سينافس نفسه بهذا العام الذى يعتبر رقم استثنائى له، لتتسلط الأنظار عليه بحفل الأوسكار ليكسر نحس طالما لازمه منذ بدء مسيرته الفنية، إذ فشل قبلها فى الفوز بالجائزة فى كل مرة اقترب منها.

ولكن المفارقة أن ماثيو ماكونهى تمكن من التغلب عليه، وتحطيم أحلام دى كابريو ومحبيه بعدما نال الجائزة الأهم في مشواره هو الآخر، مطلع عام 2014، وسط انظار ليوناردو، وذلك عن دوره بفيلم Dallas Buyers Club.

وذلك بعدما أثار ماكونهى إعجاب متابعي الفيلم، بدور فقد بسببه جزء كبير من وزنه، ليلائم شخصية مريض بنقص المناعة، ويعانى من أجل إيجاد الدواء، ومن ثم يدخل في رحلة طوال أحداث الفيلم لتوفيرالدواء بطرق غير شرعية للمحتاجين ممن لم يتمكنوا من ايجاده.