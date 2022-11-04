شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "بيت فرح" يصورون المسلسل بين عمارة بمصر الجديدة وشوارع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور أبطال مسلسل "بيت فرح" للفنان فتحى عبد الوهاب تصوير مشاهد العمل ما بين الديكور الرئيسى بأحد العمارات السكنية في مصر الجديدة، والانتقال لتصوير عدد من المشاهد الخارجية في شوارع القاهرة، وذلك بالتزامن مع عرض حلقات العمل على قناة الحياة من السبت للأربعاء الساعة 9 مساء، اذ انطلق يوم 22 أكتوبر الماضى.

مسلسل "بيت فرح" مكون من 20 حلقة، وتأليف تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة كينج توت للمنتجين هشام وعصام شعبان الذان يعودان للإنتاج بعد غياب وهو بطولة فتحى عبد الوهاب، داليا مصطفى، ايناس كامل، محمد على رزق، ليلى حسين، مروة عيد، سمر علام، فدوى عابد، فتوح أحمد، مصطفى منصور، يارا طمبشاوى وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعى مليىء بالمشاعر الرومانسية والشجن، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف والمشاكل مع جيرانه بالعمارة، وبعدها تتغير الأمور وبعدها يستطيع التعامل مع هؤلاء الجيران وتتغير شكل حياته تماماً، حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جارة من جيرانه بالعمارة.

وقدم فتحى عبد الوهاب مسلسل "جزيرة غمام" فى شهر رمضان الماضى، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وشارك فى بطولته طارق لطفى، مى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.