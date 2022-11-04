شكرا لقرائتكم خبر عن رفع فيلم "بنات عبد الرحمن" من دور السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت دور العرض السينمائية الفيلم الأردني "بنات عبد الرحمن" من قاعات العرض بعد أسبوع واحد من طرح الفيلم حيث حقق خلالها إيرادات قدرت بـ 20,389 جنيها.

فيلم "بنات عبد الرحمن"، حقق نجاحا كبيرا في العديد من المهرجانات السينمائية العربية والعالمية،

إذ فاز بجائزة الجمهور في مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة في فلورنسا، وكان الفيلم قد فاز بجائزة الجمهور في مهرجانات إسبينيو السينمائي للمخرجين الجدد والعمل الأول بالبرتغال، ومهرجان الفيلم العربي في سان دييغو بأمريكا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول.

فيلم "بنات عبد الرحمن" تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي، ويعد أحد الأفلام العربية التي تفتح لها دور العرض المصرية أبوابها في الفترة الأخيرة.

وسبق أن حصل فيلم "بنات عبد الرحمن" على منحة مؤسسة الدوحة للأفلام لمرحلة التطوير، منحة صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمرحلتي التطوير والإنتاج، ووصل إلى المرحلة النهائية في منصة الترويج بمهرجان تريبيكا السينمائي، كما شارك في معمل راوي لكتاب السيناريو بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

وعُرض فيلم "بنات عبد الرحمن" في عدد من الدول العربية، إذ انطلق في تونس كما حصل على عروض في الإمارات العربية المتحدة، واستمر عرض الفيلم في السينمات الأردنية 10 أسابيع على التوالي إلى جانب أسبوعين من العروض الخاصة، ليصبح بذلك أول فيلم أردني يحقق هذا الإنجاز، كما عرض في دور العرض السعودية والكويتية، وشارك من قبل في مهرجان عمّان السينمائي الدولي.