شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام الشنوانى من مسرحية "سينما مصر" للسينما والدراما بـ 6 أعمال فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفتت الفنانة الشابة ريهام الشنوانى الأنظار إليها في الفترة الأخيرة، وأصبحت من الفنانات الشابات اللاتى يتم ترشيحهن لمعظم الأعمال الفنية الجديدة سواء في الدراما أو السينما وخاصة الاجتماعية الخفيفة، لاسيما وأنها تتمتع بحس فكاهى حيث كانت انطلاقتها من مسرحية "سينما مصر" للمخرج خالد جلال والتي تم عرضها في مسرح الإبداع.

ريهام الشناوى مع اقترب انتهاء عام 2022، وصلت حصيلة مشاركاتها في الاعمال الفنية إلى 6 ما بين السينما والدراما، حيث بدأت العام بفيلم "معالى ماما" مع بشرى والذى شاركت في بطولته وعرض في فبراير الماضى، شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسلى "راجعين يا هوى" مع خالد النبوى ونور وهنا شيحة ووفاء عامر وأنوشكا، و"دايما عامر" مع مصطفى شعبان ولبلبة.



ريهام الشنوانى

وتشارك ريهام في بطولة مسلسل "أعمل إيه" مع خالد الصاوى وصابرين والمكون من 45 حلقة ويعرض حالياً على قناة DMC وتجسد خلال أحداثه شخصية شقيقة الصاوى، وفى نفس الوقت تواصل تصوير مسلسل جديد بعنوان "العيلة دى" بطولة وفاء عامر، إسلام إبراهيم، محمد ثروت، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان وعدد كبير من الفنانين الشباب ومقرر عرضه قريباً على قناة DMC.

وفى السينما تشارك ريهام الشنوانى في فيلم "هاشتاج جوزنى" والعمل بطولة أمير المصرى، مايان السيد، صابرين، بيومى فؤاد، دينا، إسلام إبراهيم، سامى مغاورى، محمد محمود لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان وشاركت في الكتابة سحر غريب وإخراج عصام نصار، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى الممتزجة بعدد من الأغاني.



ريهام الشنوانى فى مسلسل العيلة دى