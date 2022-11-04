خالد أبو النجا يوجه مناشدة عاجلة الى القادة الذين سيحضرون قمة المناخ في مصر.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 08:51 صباحاً - وجه الفنان المصري خالد أبو النجا، المقيم خارج مصر، رسالة باللغة الانكليزية الى قادة العالم الذين سيحضرون قمة المناخ المقبلة “كوب 27”.

وقال خالد أبو النجا في الفيديو الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “،أنا خالد أبو النجا ممثل مصري اليوم هو 3 نوفمبر 2022 وهذه رسالة عاجلة الى كل قادة العالم المتوجهين الى قمة المناخ في شرم الشيخ في مصر”.

وتابع “لا تصافحوا الديكتاتور الدموي في مصر وطالبوا بإطلاق سراح كل سحناء الرأي بداية بعلاء عبدالفتاح المضرب عن الطعام ولن يعش طويلا وربما لن يعش حتى نهاية المؤتمر”.

واضاف “قوموا بذلك الان وليس غدا أنقذوا علاء حرروا مصر”.