25 صورة من حفل أصالة في ختام مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أحيت المطربة أصالة حفلها الغنائي في ختام مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ31 على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

غنت الفنانة أصالة: "بكرة أحلى"، "جابوا سيرته"، "قد الحروف"، و"قارئة الفنجان" واحدة من أشهر القصائد التي قدمها "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، "مشيت سنين"، "خانات الذكريات"، "شكرا".

جدير بالذكر أن ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، بينهم: محمد منير، هاني شاكر، علي الحجار، محمد الحلو، راغب علامة، ديانا حداد، كارول سماحة، جنات، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، عاصي الحلاني، نادية مصطفى، وكوكبة من نجوم دار الأوبرا المصرية.